Lasteaed korraldas vabaõhunäituse

Kuna ajad on keerulised, panid Pajusti lastaia töötajad virtuaalselt pead kokku ja mõttetalgute tulemusena kaunistati värskelt valminud tara laste kunstitööde näitusega. Väljapanekut saab nautida värskes õhus, taustaks linnulaul. Vahel võib peale sattuda, kui lasteaia alal toimetab kurg, kes töötajate arvates annab märku, et nende lasteaias lastepuudust ei tule. Töötajad paluvad meeles pidada, et näitust vaadates peetaks kinni 2+2-liikumisreeglist.