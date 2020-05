Arstlikud komisjonid alustavad uuesti tööd

"Jätkame arstlike komisjonide tööd, ent teeme seda vähendatud füüsiliste kontaktidega ja isikukaitsenõudeid järgides. Meil on praegu teada ligi paarsada inimest, kes tahavad juulis ajateenistusse tulla, kuid nad ei ole käinud arstlikus komisjonis. Just neid me esmajoones komisjoni kutsumegi. Muidugi oleme valmis teenindama ka kõiki teisi kutsealuseid," rääkis kaitseressursside ameti peadirektor Marlen Piskunov. Esialgu on komisjonil ühel päeval kavas vastu võtta 16 kutsealust. Amet tagab 2+2-reegli järgimise ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite kasutamise. Kõik pinnad desinfitseeritakse iga kutsealuse järel.