Elektrirongid sõidavad õige pea Tapale

Eesti Raudtee kuulutas äsja välja elektrifitseerimise projekteerimistööde hanke Aegviidu–Tapa–Tartu raudteelõigule. Koostöös Eesti reisirongiliine haldava Elroniga on eesmärgiks võetud, et 2024. aasta lõpus saab elektrirongiga Tallinnast Tartusse, selle tarbeks ostetakse kuus uut rongi ja pisut kaugemas tulevikus on plaan soetada veel kümme.

Kui tihedaks muutub rongigraafik, sellest on aga veel vara rääkida. Kindel on see, et kui uued “porgandid” kohale jõuavad, vabaneb Tallinna–Tartu liinilt hulk koosseise, mille saab saata teistele liinidele.