Meelde on jäänud õpetaja esimene lause – kas paber ja pliiats on kaasas? Kui imestunud näo tegime, vastas ta muheldes: “Malemäng ilma paberi ja pliiatsita, see on nagu kass ilma käpata.” Selge pilt, kõik sooritatud käigud tuleb üles kirjutada ja pärast põhjalikult läbi analüüsida.

Häid lugusid oli Jüril palju. Sarmika inimesena oli just tema see, kes Tallinna rahvusvaheliste turniiride aegu kümneminutilises telesaates demonstratsioonilaua abil päeva partiid kommenteeris. Tavaliselt jõudis ta käigud enne eetrisse minekut malelaual läbi tõsta, aga kord sai ta protokolli vahetult enne saadet. Tõstis seal käike kuni kümnendani. Korraga vaatas, et oleks nagu käik 10. Rc3–a4 või hoopis 10. Rc3–e4. Otsustas, et täht on siiski a, ja tõstiski ratsu laua äärele. Läks veel kümmekond käiku ja korraga märkas ehmatusega protokollis käiku 20. Re4–g5!!. Ratsu asetses ikkagi väljal e4!.