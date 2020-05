Uhtna rulapark on saanud täiendust

MTÜ Uus Uhtna eestvedaja Margit Lichtfeldt ütles, et rulaplatsi kasutatakse usinalt nii rula kui ka tõukerattaga. “Ikka kuuleb lapsi ütlemas: “Lähme skeidile!” Seal on Uhtna põhikooli kehalise kasvatuse tundides õpetatud rulluisutamist, lasteaialapsed on oma ratastega sõitnud. Kui Uhtna põhikoolis õpib umbes sada õpilast, siis kolmandik neist on Uhtnast, ülejäänud ümberkaudsetest küladest ning enamik neist tuleb koolibussiga ja alati on kaasas rula või tõuks. See kevad on muidugi olukord teine, aga lapsed armastavad seda kohta,” rääkis Lichtfeldt.