Võsu Jazzi rahastus sattus voliniku luubi alla

Haljala vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni aseesimees Annika Hallimägi hakkas möödunud aasta sügisel uurima Võsu Jazzi kevadkontsertide ja Võsu Jõulujazzi rahastamist. Mõlemale üritusele on suuresti õla alla pannud Haljala vallavalitsus.

Hallimägi sõnul sai uurimine alguse nii-öelda külajuttudest. “Räägiti, et Võsu Jazzi rahaasjadega ei ole päris korras, seal tuleks põhjalik uurimine läbi viia,” selgitas Hallimägi ning lisas, et uurimisega tegeles ta praktiliselt üksi. Olgu mainitud, et Haljala valla revisjonikomisjoni kuulub kaks liiget.