Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor valiti Eesti Energia nõukogu uueks liikmeks

Eesti Energia nõukogul on 6–8 liiget, kes määratakse ametisse rahandusministri kui omaniku esindaja otsusega, võttes arvesse riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee ettepanekuid. Üldkoosolek pikendas viie senise nõukogu liikme volitusi ning valis kaks uut liiget. "Eesti Energia nõukogul on oluline roll riigile kuuluva ettevõtte juhtimisel. Täna ametisse nimetatud uued nõukogu liikmed Raigo Uukkivi ja Meelis Einstein on oma valdkonna asjatundjad ning sobiv täiendus Eesti Energia nõukogu senisele koosseisule, kes on teinud head tööd ettevõtte arengu suunamisel," ütles rahandusminister Martin Helme.