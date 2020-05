Ülikoolid soovitavad abiturientidel endale avaramate võimaluste tagamiseks sooritada nii eesti keele kui ka matemaatika riigieksami  

"Tallinna tehnikaülikoolis kehtib lävendipõhine vastuvõtt, mis tähendab, et vajalik on laia matemaatika ja eesti keele eksami tulemus," selgitas tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk rõhutas, et eksameid on mõistlik teha mitmel põhjusel. "Kindlasti on nende tegemine kohe gümnaasiumiõpingute lõppedes lihtsam kui aasta või mitu aastat hiljem, ning kui midagi läheb viltu, siis saab eksameid alati uuesti teha. Lisaks tuleb arvestada, et ligi pooled ülikooli astujatest on varasematel aastatel lõpetanud, seega tasub mõelda tulevikule juba täna. Kui ka sel aastal pole plaanis ülikooli astuda, siis aasta-paari pärast võib selline mõte tekkida. Ja muidugi on riigieksamite tegemine kindlasti sisukas punkt pikale õpiteele."