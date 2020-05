MTA alustas FIE-de eest esimese kvartali avansilise sotsiaalmaksu tasumist

Need FIE-d, kellel avansiline sotsiaalmaks on seni tasumata, ei pea ise midagi tegema – ettemaksukontole laekuv summa läheb automaatselt tekkinud võla katteks. FIE, kes on oma võla ajatanud, saab avansilise makse suuruse summa oma ettemaksukontole ja seda soovi korral kasutada ajatamisgraafiku täitmiseks. FIE-dele, kellel on avansiline sotsiaalmaks tasutud, tagastab MTA summa tagasi ettemaksukontole.