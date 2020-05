Tühistati ravimite väljakirjutamise ja müügi piirangud 

Ravimiamet on pandeemiaperioodil pidevalt jälginud ravimite kättesaadavust ja suhelnud nii Eesti ravimiturul tegutsejate kui ka Euroopa Liidu pädevate asutuste võrgustikuga, et hinnata piirangute vajadust. Lisaks sõlmisid sotsiaalminister ja seitse ravimite hulgimüüjat hea tahte väljendusena koostöökokkulepped, et tagada Eesti patsientidele kõigi oluliste ja kasutatavaimate ravimite kättesaadavus. Koostöölepped hõlmavad 800 eri toimeainega ravimi varu tagamist ja kehtivad kuni eriolukorra lõpuni.