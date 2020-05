Esmaspäeval algab raudteeohutusnädal

Raudteeohutusnädalala fookuses on kolm teemat: lastele suunatud teavitustegevused, ohtlikud tegevused raudtee ületamisel ning raudteega seotud vastutustundlik pildistamine ja filmimine. „Viimasel ajal on kasvanud erinevates meediakanalites avaldatav materjal, milles kujutatakse inimeste raudteel viibimist positiivses võtmes. Selliste materjalide valmistamine ja avaldamine on vastutustundetu ega ole kooskõlas hea tavaga“, ütles MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets.