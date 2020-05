Eriolukorra juht otsustab

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korraldust nr 77 “Eriolukorra meetmete rakendamine” järgmiselt: 1) sõnastada korralduse punkti 3.1 teine lause järgmiselt: “Võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondade ja Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningud õues on lubatud, arvestades spordiala rahvusvahelist võistlusmäärustikku, ning sellisel juhul ei kohaldata käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud rühma maksimaalse suuruse ja peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud piiranguid.”; 2) täiendada korraldust punktiga 3.8 järgmises sõnastuses: “3.8. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti selliste vabas õhus toimuvate avalike ürituste korraldamise kohta, mille külastajad viibivad autos ja ei välju vältimatu vajaduseta autost ürituse toimumise ajal, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) külastajaid on ühe auto kohta maksimaalselt kaks, v.a perekonnaliikmed; 2) teenuse osutaja tagab, et külastajad peaksid kinni autost väljumise keelust; 3) teenuse osutaja tagab autode parkimise korraldamisel nende vahel piisava vahemaa; 4) teenuse osutaja tagab peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangute järgimise.”; 3) täiendada korralduse punkti 5.1 teise lausega järgmises sõnastuses: “Punktis 3.8 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.”.