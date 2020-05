Karupoegi on nähtud inimasustuse juures liikumas. Pole teada, kas karuema on viibinud läheduses. FOTO: Tõnu Saapar

Viimase nädala jooksul on teated kahest karupojast, kelle seltsis emakaru ei ole nähtud, jõudnud nii keskkonnaametisse kui ka jahindusklubisse. Mõlemad on seisukohal, et täpsemaid andmeid ei maksa avaldada.