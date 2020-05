Nädala kaja: alguse lõpp

Eriolukord võib küll lõppeda, aga eriline olukord ei lõpe veel niipea. Esimese klassi tehe 2 + 2 jääb meid veel kauaks kummitama, ning kui me 2+2-reeglist kinni pidada ei taha, võib eriolukord kiiresti tagasi tulla. Kas ja kuidas me kurja viiruse seljatame, sõltub meist kõigist. Kogu maailma elanikest.

Vähemalt mulle tundub, et noored, vanad ja muukeelsed on need inimrühmad, kellele 2+2-reegel kõige raskemini kohale on jõudnud. Esimesed suuremad proovikivid saabuvad kohe: täna tähistab suur osa venekeelsest kogukonnast võidupüha, homme on emadepäev, mil nii kangesti tahaks emale või vanaemale heade soovidega külla minna, esmaspäevast avatakse aga kaubanduskeskused, kus nii noored kui ka pensionärid armastavad kokku saada.