Kolumn: Euroopa

Täna on Euroopa päev. Täpselt seitsekümmend aastat möödub Schumani deklaratsiooni esitamisest, millega sai alguse Euroopa Söe- ja Teraseühendus. Selle järeltulijaga, Euroopa Liiduga, ühines Eesti kuusteist aastat tagasi. Mäletan eredalt 1. mai hommikut 2004. aastal. Jõudsin varase rongiga Tallinnasse ja ostsin ühest pagariärist saiakesi, mille nimes oli “Moskva” vahetatud “Brüsseliks”. Nüüdseks on need vist rohkem teada poliitiliselt neutraalse kreemisaia nime all, ehkki kunagi ammu-ammu olla neid nimetatud üleüldse Viini saiadeks.