Lasteaiakasvataja ametist unistanud Lehte lõi oma isikliku hoiu

Maiki, Marek, kaksikud Merike ja Merli, Margo, Merit, Margus, Mario, Mirjam ning Mati. Need on Lehte kümme last, kelle olemasolu ta nooruspõlves ette näha ei osanud. Ka mehele läks ta juba 18-aastaselt, esimese lapse sündides oli tal vanust 20 aastat. Esiklapse tõi Lehte ilmale Rakvere vanas haiglas Vene tänaval samas palatis ja samas voodis, kus ta ise oli sündinud. Nii teadis Lehte ema rääkida. 22-aastaselt oli naisel juba neli last, kelle seas kaksikud.