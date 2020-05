Kuraatori meelest andsid teistmoodi aeg ja eriline olukord kunstnikele võimaluse tõestada eelkõige endale, et on ideid ja jaksu neid teostada, võtta seisukoht. “Näen just seda mina-vastutust ja julgust töös oma mõtteid välja öelda. Kunstnikud ei loobunud osalemast ega pugenud koroona selja taha. See on väga oluline,” arutles ta.