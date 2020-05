Tapal möödus 9. mai rahulikult

Päeval on loomulikult punase võidupüha märk, kuid valdavalt venekeelsed elanikud käivad siiski 9. mail enamasti mälestamas sõjas hukkunuid ja tähistamas sõja lõppu, mõni on isegi öelnud, et neile meeldib elada Eesti riigis ja kindlasti ei taha nad tagasi Nõukogude Liitu, kuid ausamba juures käimine on oluline traditsioon ning soovitakse, et seda jätkaksid ka nende lapsed.