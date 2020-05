Tudengid ja Vinni vald säilitavad kultuuripärandit

Projekti ettevalmistamisel külastasid üliõpilased ja õppejõud Sulev Lääne selle kevade 6. märtsil Vinni valda, et kohtuda vallavanema Rauno Võrno, valla kultuuri- ja hariduskomisjoni ning kultuurinõuniku Hilje Pakkeneniga, kelle juhendamisel tutvuti olulisemate kultuuriobjektide, muuseumide, kogude ja vaatamisväärsustega. Sulev Lääne on seisukohal, et Vinni valla muuseumide jätkuprojekti tuleb väga oluliseks pidada mitmest aspektist. "Kõigepealt on tegemist haldusreformi järgse olukorraga vallas, kus seniste kohalike omavalitsuste mitmed muuseumid on jäänud „peremeheta“ ning sellega kaasneb väga tõsine risk, et paljud museaalid, samuti kultuuri- ja ajalooväärtused kas hävivad või ei leia enam eesmärgipärast kasutamist," sõnas Lääne rõhutades, et õnneks on vallajuhid, nii vallavanem Rauno Võrno kui ka volikogu esindajad olnud koostööst Tallinna Ülikooli ning meie ELU projekti tiimiga väga huvitatatud ning mitmed möödunud aasta ettepanekud on juba kas realiseeritud või realiseerimisel.