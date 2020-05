Marti Kuusiku haldusvaidluses esitasid pooled kohtule kinnitamiseks kompromissi 

"Otsustasin vaidlusega mitte edasi liikuda, sest mul on antud asjas suur huvide konflikt – ühelt poolt olin heauskselt uskunud mulle antud sõna, mis, nagu hiljem selgus, ei pidanud, ning seepärast esitasin hüvitise nõude, teisalt on mulle veel tähtsam, et hoian praegusele valitsusele pöialt ning ei soovi tekitada olukorda, kus üks minister peaks astuma kohtus teise ministri vastu," kommenteeris Marti Kuusik, öeldes, et võtab toimunut kooliraha maksmisena.

"Leian siiani, et ma pole esitanud seoses hüvitisega mingeid põhjendamatuid egoistlikke nõudmisi. Soovisin vaid, et seda lubadust, mis esitati siis, kui sooviti minu lahkumist valitsusest, oleks ka tegelikkuses täidetud. Samas pean peaministrist ja kogu valitsusest endiselt väga lugu – need inimesed töötavad väga suure pinge all kogu ühiskonna hüvanguks ja loodan, et see valitsus püsiks, õnnestuks ja teeks head koostööd," märkis Marti Kuusik.