Tapa ujula asukohaks on tosin võimalust

Vallavanem Riho Tell lisas, et kui volikogu soovib, siis ei takista neil miski ka avaliku arutelu korraldamist.

Vallavanema sõnul on valiku seas nii kesklinnas asuvad krunid kui ka äärelinna jäävad alad. "Ühe asukohana pakkusime välja muusikakooli taguse pargi," rääkis vallavanem. "Ujula on võimalik rajada ka niinimetatud Gagarini parki ehk 1. Mai puiestee lõpus asuvale haljasalale; erikooli vana hoone asemele, mille krunt on praegu müügis; linnastaadioni serva. Vabu maatükke on ka sõjaväelinnaku kandis ja riigile kuuluvatel maatükkidel, kuid nende miinuseks on kaugus kesklinnas. Üldjuhul eelistaksime ujula rajamist munitsipaalmaale."

Volikogu hakkab ujula asukohta arutama juba oma maikuu istungil. "Plaanis on arutada läbi laekunud ettepanekud ja kujundada oma seisukoht, pakkudes vallavalitsusele meie hinnangul kaks-kolm kõige enam sobilikku kohta,” rääkis esimees Maksim Butšenkov valla pressiteenistuse vahendusel. Ta lisas, et väga oluline on ka Kaitseministeeriumi arvamus: “Oleme saatnud asukohtade analüüsi ka Kaitseministeeriumile, nende panus ujula projekti elluviimisel on vallaga samaväärne.”

Tapa vallavalitsus algatab Tapa ujula detailplaneeringu pärast võimaliku asukoha saamist volikogult. “Planeeringu saab algatada eeldatavasti juuni alguses,” lausus vallavanem Tell.