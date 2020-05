Poodnikud eriolukorras lillepoes: pole midagi sellist näinud

Helksiine lilleäri omanik Valvi Kool rääkis, et emadele hakati lillekimpe saatma juba neljapäeval. "Eile oli hullumaja. Töötasime kolmekesi ja hilisõhtuni. Kullerid viisid kohale oma sada kimpu," ütles Kool. Tema sõnutsi saadeti emadele-vanaemadele lisaks lillekimpudele potililli. Populaarsed olid ka kommikarbid. "Kaartidele oli kirjutatud pikki luuletusi, millega oli palju vaeva nähtud. Lisaks headele soovidele on paljudel kaartidel kirjas, et varsti näeme," jutustas Valvi Kool.