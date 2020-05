Galerii: taasavatud kaubanduskeskustes süttisid üle pika aja taas tuled

Rakvere Kroonikeskuses asuva Helksiine lillepoe klienditeenindaja-florist Eve rääkis, et pood oli suletud poolteist kuud. Nüüd on põhjust rõõmustada, sest valgus on majas ja elu jälle käimas.

Kroonikeskuses asuva riidepoe müüja Olga sõnas, et vara on teha järeldusi, kuid praegu on pilt selline, et inimesed pigem jalutavad kauplustes, kuid ei osta. "Kassa on väike," nimetas Olga.

Üks kauplus, mis võis lookleva järjekorraga uhkeldada, oli Humana, mis on küll juba mõnda aega lahti olnud. Uut kaupa oli uudistama tulnud Helle, kes nentis, et järjekord on liiga pikk, et ta jõuaks ära oodata ostusaali pääsemise. "Poodi lubatakse 12 inimest, siin võib minna tund aega," hindas ostja. Teistesse poodidesse tal enda sõnul asja ei olnud.

Kroonikeskuse juhatuse liige Urmas Sardis ütles, et nüüd lõpuks saavad kõik tegutsema hakata, seda, kuidas minema hakkab, on siiski veel raske hinnata. "Uus algus," kommenteeris Sardis. Üürnike kohta sõnas ta, et alates märtsist on vähe olnud ülesütlemisi, kuid eks kõik on ootel.

Põhjakeskuse parkla oli täna pärastlõunal autodest kirju. Silma jäid noortepundid, kes tiirutasid ringi tõukeratastel ja ka jalgsi.

Pingid olid endiselt igaüks omas kohas ja neid ka usinalt jalgade puhkamiseks kasutati. New Yorkeri rõivapoes töötav Iris sõnas, et kliendid piirangutest omal initsiatiivil kinni ei pea. Iris ütles, et tähelepanu juhtivast sildist hoolimata tuli ostlejad uuesti poe sissepääsuni juhatada, et neile uutmoodi korraldust suusõnal tutvustada. Ja kliente oli mõne lahtiolekutunni jooksul läbi käinud juba palju.

"Hommikust alates on rahvast liikunud ja liigub pidevalt palju," lausus Iris. Poes kehtib kord, et korraga üle 40 kliendi poodi ei lasta. Iris tunnistas, et tööd on rohkem kui varem, sest töötajate arv on poole võrra vähenenud.

Põhjakeskuse turundusjuht Mari-Liis Rego ütles, et ühtegi üürnikku kaubanduskeskus koroonapandeemia ja eriolukorra tõttu kaotanud ei ole.

Vaala keskuse juhatuse liige Margus Kalev sõnas, et inimesi käib ning avatud on kõik kauplused, prillipood teeb uksed lahti juunist. "Kõik toimib. See aeg, nagu paar kuud tagasi oli, tuleb väga pika viitega," lausus Kalev.

Keskuse sissepääsu juures ja igas poes on olema desovahendid. Kalev tõi näite, et soodsate hindade poolest tuntud riide- ja kodukaupadele spetsialiseerunud Poola päritolu odavpoes Pepco hoitakse sellel silma peal, et kauplusesse ei siseneks liiga palju inimesi.

Turvaliseks ostlemiseks on jätkuvalt kohustuslik järgida 2+2-reeglit, soovitus on kanda kaupluses maski või katta suu ja nina.