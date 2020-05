"Teeme Ära" maskitalgutel valmistati tuhandeid maske

"Teeme Ära" talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul läks tänavune maskitalgute algatus igati korda ning maske valmistati üle ootuste palju. "Kuna traditsioonilist talgupäeva ei saanud sel kevadel eriolukorra tõttu korraldada, otsustasime anda oma panuse inimeste teadlikkuse tõstmisse maskide kandmise vajalikkusest, et aidata kaasa viiruse leviku peatamisele ning Eesti naasmisele tavapärase elukorralduse juurde," rääkis Tüür ja lisas, et tänu "Teeme Ära" algatusele on Eestimaa nüüd 7336 maski võrra turvalisem.