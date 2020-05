Kiri: tunnen vastutust Käsmu maine eest

“Eesti Vabariigi välja kuulutatud eriolukorraga seoses.” Kes räägib siin valitsuse nimel? Kas keegi on soovitanud küladele, linnaosadele, linnadele piirid rajada, et keegi “võõras” neisse ei pääseks? “Käsmu küla rahvas palub.” Minult ja paljudelt teistelt, kellega olen jõudnud rääkida, pole midagi küsitud. Mis annab kellelegi õiguse rääkida Käsmu küla rahva nimel?

“Võõras, ära tule!!!” (NB! Kolme hüüumärgiga.) Kes on “võõras”? Kas Aafrikast tulnu või Võsult pärit? Või see, kes elab Käsmus, aga Käsmust pärit ei ole? Või see, kes ei oska järgida reegleid, mida on meile tuhat korda ette loetud? Kes võibolla ei oska käsi pesta?