Alex Ahtiainen lubati veetreeningutele

Eesti Ujumisliidu teatel kuuluvad alates läinud laupäevast veetreeningutele lubatud 24 sportlasest koosnevasse nimekirja need ujujad, kes on viimase 15 kuu jooksul näidanud tulemust, mis on võrdne vähemalt 710 FINA punktiga või kes on taganud endale pääsu Euroopa ja maailmameistrivõistlustele.