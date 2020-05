Võduvere külavanem Ülo Kais rääkis, et neil on jaanipäev ühendatud küla kokkutulekuga. Kokkusaamine toimub iga kahe aasta järel ja tänavu oligi kavas maha pidada järjekorras 17. kokkutulek.

Kaisi sõnul pole veel otsust jaanipeo ja kokkutuleku ära jäämise kohta tehtud. “Orkester on tellitud,” tõi ta näite tehtud ettevalmistustest. Praegu kehtiva korra alusel suurüritusi küll korraldada ei tohi, kuid Kaisi sõnul mahuksid paarkümmend inimest lõkke ümber ära, et kahe meetri nõue oleks täidetud. Tavaliselt on jaanipeole ja küla kokkutulekule end kirja pannud 120–150 inimest. “Praegu ootame,” sõnas Kais ja avaldas lootust, et kuu ajaga võib veel olukord muutuda.