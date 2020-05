Kuidas ma kriisi ajal “välismaal” käisin

Tore on elada sügaval sisemaal, mitte mere või riigipiiri ääres. Siit saab teha retki igas suunas. Kõikjal laiuvad põllud ja metsad, rahvast on vähe ning viirusel on raske ohvreid leida.

Kuigi bensiin on odavamaks läinud, pole ma juba üle kuu aja autoga sõitnud. Ma ei taha järjest puhtamaks muutuvat õhku saastada. Parem on rännata jalgrattaga. Pealegi on see trenn.