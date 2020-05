Saunafestival sel aastal külastajaid ei võõrusta

Eesti saunafestivali korraldajad andsid täna sotsiaalmeedia vahendusel teada, et maailmas laastamistööd tegeva COVID-19 tõttu on surve alla pandud kõik ettevõtted, korraldajad ja omavalitsused. "Jätkuvalt prognoosimatu viiruse käitumine ja ebaselgus sündmuste korraldamise turvalisuses külastajatele ei jäta meile muid valikuid," seisab Eesti saunafestivali Facebooki postituses.

Korraldajad avaldavad tänusõnu partneritele hea koostöö eest ja paluvad fännidelt vabandust. "See otsus on meile kurb, aga oleme kindlad, et külastaja tervis ja turvalisus peavad alati olema seatud esikohale," märgivad nad.