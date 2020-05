Täna on rahvusvaheline meditsiiniõdede päev. Sõna saab Rakvere Laste Tervisekeskuse pereõde Pille Soon

Pereõde on tihti patsiendi esmane nõustaja tervisemure korral. See eeldab pereõelt mitmekülgseid teadmisi, et patsiendile parimal moel abiks olla. Rakvere Laste Tervisekeskuse pereõde Pille Soon peab oluliseks koosööd.

Pille Soonel on hea meel, et vajaduse korral saab ta abi küsida oma mitmekülgsete kogemustega kolleegidelt perearstikeskuses, aga ka erialaspetsialistidelt.

Palun kirjeldage, millega pereõde tegeleb!

Pereõde kui iseseisev spetsialist osutab õendusabi nimistu patsientidele. Pereõde nõustab, juhendab ja õpetab patsiente ja nende lähedasi terviseprobleemide lahendamisel nii iseseisvatel vastuvõttudel kui ka telefoni teel. Pereõde jälgib ja hindab patsiendi seisundit oma pädevuse piires ning vajaduse korral suunab patsiendi perearsti vastuvõtule. Oleme toeks inimestele nende krooniliste haigustega hakkamasaamisel, nõustame haiguste ennetamisel, teeme erinevaid diagnostika- ja raviprotseduure, vaktsineerime ja korraldame tervisedokumentatsiooni.

Kui suur on teie meeskond?

Meie perearstikeskuses töötab neli perearsti ja kaheksa pereõde. Igal perearstil on oma nimistu ja talle on toeks kaks pereõde. Oleme oma töö selliselt korraldanud, et tegeleme oma nimistu piires. Kahe õe vahel oleme töö jaotanud nii, et kui üks meist teeb iseseisvat vastuvõttu, siis teine nõustab samal ajal telefoni teel ning korraldab e-kirjadele vastamist ja aegade broneerimist.

Milline näeb välja pereõe tööpäev?

Vastuvõtud ja nõustamised toimuvad peamiselt tööpäeviti samal kellaajal. Meie nimistud on üsna suured, mistõttu venivad suurema abivajajate hulga juures ka iseseisva vastuvõtu ajad pikemaks. Olulise osa tööst moodustab ka dokumenteerimine ja muu asjaajamine.

Kui palju abivajajaid ühel keskmisel päeval teie poole pöördub?

Väga raske on välja tuua üht keskmist päeva. Väga palju sõltub sesoonsetest haigustest. Suur erinevus võib ilmneda juba kahe suveperioodi võrdlemisel. Mõnel suvel on haigusi ja terviserikkeid vähe, teisel väga palju. Peamiselt on kiire periood ikkagi sügisest kevadeni, kui levimas on palju viirushaigusi. Siis pöördutakse meie poole palju rohkem. Telefoninõustamine on üsna aktiivne aasta ringi. Meil on nimistus üsna suur osakaal noori inimesi, kellel on lapsed. Lapsevanemad ju muretsevad oma laste pärast ja helistavad meile tihti, et saada nõu ühe või teise sümptomi kohta. Kui haigusi on rohkem levimas, siis on telefon muidugi nii-öelda punane.

Kuidas eriolukord teie tööd mõjutas?