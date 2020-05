Porkunis varastati mesilaspere

Maakonna tuntud mesinik Maire Valtin rääkis, et luges sotsiaalmeediast Tamsalu kandis toime pandud vargusest. Paraku ei saanud ta postitusest aru, kas varastati terve taru või kärjeraamid. Et kaks-kolm nädalat tagasi tehti Raplamaal tühjaks kaheksa taru, postitas Valtin sotsiaalmeediasse üleskutse, et antagu teada, kui kellelegi püütakse müüa mesilasperet või kärjeraame. Seni pole üleskutsele vastatud.

Valtin selgitas, et kärjeraami saab varastada ainult mesindusteadmistega inimene. Näiteks pimedas seda võtta ei saa, sest kui mesilasi öösel häirida, muutuvad nad väga kurjaks. Küll aga saab Valtini sõnul öösel võtta taru koos mesilasperega, pannes enne kinni lennuava. Samuti on mesiniku sõnul võimalik varastatud taru selle müümiseks üle värvida. Tõsi, seda saab teha külma ilmaga, mil mesilased naljalt tarust välja ei tule.

Ida prefektuurist öeldi, et politsei on 2017. aasta algusest kuni praeguseni registreerinud Eestis umbes 25 mesitarude varguse või kahjustamise juhtumit. Suurem osa neist juhtumeist on olnud mesitarude vargused. Umbes 20 mesitaru varguse või kahjustamise juhtumit registreeriti 2017. ja 2018. aastal. 2019. ja 2020. aastal on registreeritud vaid üksikud juhtumid.