Haljala valla spordikeskus meelitab aktiivselt liikuma

Haljala valla spordikeskuse administraator-tegevusjuhi Marco Aitmani sõnul pole ürituse formaat juhuslik. "15-minutiline etapp sai valitud seetõttu, et veerandtunnine aktiivne liikumine, olgu siis jooks või kiirkõnd, on jõukohane igas vanuses," ütles Marco Aitman, kuid lisas, et samas on distants piisav ka sportlasele enda proovile panekuks. Marco Aitmani sõnul tekkis soov eriolukorrale sobivalt Haljala vallas võistlus korraldada. Osalejatel palutakse distants ja aeg mõõta telefonirakenduse või spordikella abil. Tulemused avaldatakse pärast võistlust Haljala valla spordikeskuse kodulehel. Võitjaid välja ei kuulutata.