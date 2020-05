Tapa äärelinnas tulistatakse õhupüssist kodukasse

Battery jäi ilma küll ühest silmast, kuid saab oma perenaise Merle Kuke hoolitsusel edasi elada. Naabruses elanud Pipil nii hästi ei läinud, tema tuli pärast õhupüssirünnakut magama panna. FOTO: Ain Liiva

Pipi üks käppadest vajanuks kuulitabamuse tõttu amputeerimist, kuul ise oli jäänud pidama siseorganitesse. Arst ja pererahvas pidid vastu võtma raske otsuse.

Tapa lõunapoolses aedlinnas elanud Pipi ei ole esimene ohver. Märtsikuu teises pooles sai samas linnajaos segastel asjaoludel vigastada Merle Kukele kuuluv kass Battery. Pärast seda, kui Pipi surm oli seal kandis ärevaks jututeemaks muutunud, selgus, et ohvreid, õnneks küll kergemate vigastustega, oli olnud varemgi. Politsei alustas 21. märtsi ja 7. mai sündmuste tõttu kriminaalmenetlust.

Tallinnas kompuuteruuringus selgus, et kassil on kuul kuklas. Merle Kukk kassiomanik

Menetlusele viidates ei soovitanud politsei Pipi omanikul oma nime all ajakirjandusega suhelda, kuigi kohalikus kogukonnas tema isik saladus pole ja teemat on aktiivselt lahatud ka sotsiaalmeedias.

Merle Kuke Batteryl läks pisut paremini kui Pipil. Pererahvas toimetas ta veel samal hilisõhtul, kui kass oli saanud vigastada, Tallinnasse loomakiirabisse. Battery jäi ilma küll ühest silmast, kuid ta on elus. Kohutavat õhtut meenutab ka röntgenipilt, kus on näha õhupüssihaavel lemmiku koljus.

"Olime õhtul külas, ja kui koju tulime, siis laps rääkis, et kass käitub kummaliselt," rääkis Merle Kukk. "Ta oli kella kaheksa paiku õhtul Battery välja lasknud ja kella poole kümne ajal oli loomake koju tagasi tulnud. Laps ei julgenudki vist kassi ise lähemalt uurida. Nägime kohe, et kassil puudub üks silm, kuid arvasime, et ta on autolt löögi saanud, sest ei osanud muud esialgu kahtlustada."

Tuttav loomaarst vaatas Battery veel samal õhtul üle, kuid soovitas kiisuga Tallinnasse loomade kiirabisse kiirustada. "See kass pole meile mitte lihtsalt kass, vaid ta on pereliige, me ei kahelnud hetkekski," lausus Merle Kukk. "Tallinnas kompuuteruuringus selgus, et kassil on kuul kuklas. Paraku tuli tal üks silm välja opereerida."

Kass Battery, keda tulistati õhupüssist. FOTO: Ain Liiva

Nii Merle Kukk kui ka Pipi omanik ütlesid, et nende kass on, Pipi kahjuks oli, kodukass, kes toimetab omas õues ja käib ehk maja, paari-kolme kaugusel. Mõlemad rääkisid, et loomad on lastud steriliseerida ja kiipida. "Meil on siin oma "küla", kus pea kõik kõiki tunnevad ja hulkuvaid kasse ei ole. Kui mõni võõras kass satubki hoovi, siis reeglina me teame, kelle oma," lausus Pipi omanik. "Meie kass tuli õues kutsumise peale minuti-paari jooksul koju, ta ei käinud kaugel uitamas."

Kassiomanikud rääkisid, et nad ei tea, kes loomi tulistab. "Aga ilmselt on seda tehtud juba varem," kõneles Merle Kukk. "Pärast seda, kui Pipiga õnnetus juhtus, selgus, et meie naabri kassil oli kaks kahtlast haava, samuti ühel läheduses elaval vanamammi kassil. Aga neid peeti millekski muuks, sest kassidega ikka juhtub õnnetusi ja need ei olnud eluohtlikud."

Politsei, nagu mainitud, alustas kriminaalmenetlust looma julma kohtlemise paragrahvi alusel, süüdlast ootab kas rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus.