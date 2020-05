Endise Vaeküla kooli, praeguse Näpi kooli sümboliks ja maskotiks on siil – loom võib küll turtsuda, kuid on loomult uudishimulik, nõnda on ka õpilastega. Foto on tehtud mullu maikuus Näpi koolis peetud visioonipäeval. Siis ei osanud keegi ette näha, et aasta pärast tuleb olla tükk aega distantsõppel. Järgmisest nädalast saavad õpilased hajutatult ka mõnel päeval taas koolis käia. FOTO: Vladislav Musakko