Pealinna raamatukogud on uhkeldanud, et kriisiajal on kogutud rohkesti lugejaid. Meie raamatute kodude inimesed tunnistavad, et eriolukord on jälje jätnud, kuid südantsoojendavat on palju. Esmaspäevast avatud raamatukogud on suutnud kehva olukorra peegeldustest õppida.