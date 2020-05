Millest mõtleb Tiina Mälberg enne kohtumist publikuga otseeetris?

Homme õhtul kell 19 saab Rakvere teatri otseeetris kohtuda Tiina Mälbergiga. “Oleme koos ja toome päriskohtumise, pärispuudutuse lähemale,” lausub näitleja. Tema meelest on praegusel ajal eriti tähtis, et teater ei kaotaks sidet vaatajaga, et vaataja ei tunneks end kuidagi mahajäetuna, vaid teaks: ta on teatrile alati oluline.