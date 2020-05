PPA ja Merko allkirjastasid piiriehituse lepingu

PPA peadirektor Elmar Vaher sõnas, et politsei- ja piirivalveamet on üle viie aasta valmistanud ette maismaapiiri ehituse programmi, arvestades Eesti ja teiste EL-i riikide piirivalve parimat kogemust ning nüüdisaegset arusaama piiriturvalisuse tagamisest. “Piiri puhastamise, tähistamise ja projekteerimise kõrval on ehitustööde lepingu sõlmimine tähtis vahefiniš, jõudmaks reaalse ehitustegevuse peatse alguse, suurema piiriturvalisuse ja Eesti julgeoleku suunas,” märkis Vaher.