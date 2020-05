Pragmaatiliselt võttes on kergliiklejana muidugi “kasulikum” kukkuda piirete otsa kui põrgata kokku kihutava veoautoga, kuid sellest hoolimata tekitavad kergliiklusteedele paigaldatud ohutuspiirded nurinat: pahatihti on need asetatud nii, et on muutunud ise ohuallikaks.