Hawaii Expressi töötaja aitas politseid jalgratta tuvastamisel

Rakvere Hawaii Expressi töötaja Timmo Tiitus rääkis, et lugu sai alguse varastatud ratta omaniku tähelepanekust. “Inimene tundis ära enda tükk aega tagasi varastatud ratta, mis seisis kusagil kortermaja akna all,” ütles Tiitus. “Olles peaaegu täielikult veendunud, et tegemist on tema kaherattalisega, pöördus ta politseisse,” jätkas ta.