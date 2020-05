Juhtkiri: tulutabel tasandab vahet

Lääne-Virumaa üheksas koht keskmise brutotulu tabelis aga põhjust rõõmustada ei anna, seda enam, et see on pügala võrra varasemast kehvem ning tulud kasvavad meil Eesti keskmisest aeglasemalt. Ja nii ei ole lootustki kõrgemale tõusta.

Kõigel on seos. Pole midagi imestada, kui rahvastiku väljaränne ületab Lääne-Virumaal sisserännet ning rahvaarvu vähenemine maakonnas on progresseeruv. Brutotulu ja ka palganumbreid veab eest endiselt avalik sektor ning kahjuks need, kes midagi toodavad ja väärtust loovad, püsivad tagaplaanil. Eraettevõtted lihtsalt pole võimelised riigiasutusi üle trumpama. Probleemi tuuma otsimise asemel vajaksid vaeslapsed ehk rohkem au sisse tõstmist.

Kui asjas midagi positiivset on, siis see, et elamiskulud on Lääne-Virumaal madalamad kui Viimsi vallas või Tallinnas. Kui elamiseks vajalikud möödapääsmatud kulud sissetulekutest lahutada, siis ei olegi Tallinna ja Rakvere inimese rahalise seisu vahe nii suur, kui see igasugustest tabelitest paistab. Ent kõigest hoolimata on see siiski olemas ja paraku ainult kasvab. Ei olnudki ju väga ammu, kui Lääne-Virumaa inimesed kuulusid oma keskmiste sissetulekute poolest Eestis esiviisikusse.