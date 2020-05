Kukeküla mänguväljak valmib mõne kuu pärast

Kortermajas elav kahe lapse vanaema Viive oli aga väga üllatunud ja nördinud, kui luges eelmise nädala lõpus uudist sellest, et tema lapselaste armastatud mänguväljak Jaama tänaval ära lammutatakse ja uue valmimiseni kulub veel kõvasti aega, sest alles käib hange. “Öeldakse, et ära sülita vanasse kaevu enne, kui uus on valmis, aga siin on asjad vastupidi,” rääkis Viive. “Mänguväljak on kaks kuud kinni olnud, lapsed ootasid, millal saab mängima tulla, vanemad pidid neile selgitama, miks veel ei saa, aga nüüd on mänguväljak sootuks ära võetud ja lapsed tulevad siia mullahunniku juurde, nutuvõru ümber suu.”

Viive ütles, et temale on jäänud mõistetamatuks, miks uut väljakut enne valmis ei ehitatud, kui vana ära lammutati. “Juba palju aega tagasi oli avalik arutelu, kus räägiti uuest mänguväljakust ning linnavalitsuse inimene ütles, et see tuleb kortermajade õuele, sest seal on linna maa ning see on mänguväljaku jaoks palju turvalisem. Aga kas kortermajade elanikud tahavad, et nende akende all on pidevalt melu? Ja sissepääs sinna hoovi on väga kitsas tee, kus sõidavad autod. Olen siin 25 aastat elanud ja sellel mänguväljakul ei ole ühtegi õnnetust olnud, keegi ei ole sõiduteele jooksnud, aed on ju mänguväljakul ümber,” arutles ta.