Teater, kino ja Baltoscandal on ootel

Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et lähtuvalt kultuuriminister Tõnis Lukase avaldusest, et juulikuust on lubatud kuni 500 külastajaga etendused ja kontserdid eeldusel, et ruumist on kasutuses pool, on Rakvere teater ametliku otsuse ootel ning valmis astuma vajalikke samme nii Baltoscandali, suvelavastuse “Miks Jeppe joob?” kui ka kino asjus.