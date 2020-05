Ajaloost pakatav Pikk tänav meelitab suvekohvikutega

Just eile jõudis Rootsist kohale Katariina Keldri välikohviku tutt­uus mööbel. Rakvere linnavalitsus viskas mingil ajal õhku mõtte, et Pika tänava söögikohtade omanikud võiks mõelda suveterrasside avamisele. Katariina Keldri omanik Tõnu Lepik haaras ideest. “Mõtlesin, et äkki ongi tore. Kui tänav on korda tehtud ja suveterrass sinna sobiks, siis annab see väärtuse,” rääkis Lepik.