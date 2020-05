Maskides külastajad ja privaattantsud klaasi taga

Esmaspäeval postitas Stenbocki maja Facebooki kontole teate, kus kirjeldatakse leevenevaid piiranguid avalike ürituste korraldamisele. Alates juulist tohib välitingimustes korraldada kuni tuhande osalejaga üritusi, siseruumides tohib hõivatud olla 50 protsenti külastajatele mõeldud alast, kuid seal ei tohi viibida enam kui 500 inimest. Mõlema puhul kehtib siiski 2+2-nõue.

Esmaspäeval võis aga peaminister Jüri Ratase Facebooki postitusest välja lugeda, et korraldus ei laiene ööklubidele. “Siseruumide nimekirjast tuleb välja arvata ööklubid. Need on jätkuvalt kinni,” vastas Ratas Facebooki postituse all, kus on juttu piirangute leevendamisest.

Rakvere ööklubi ML Lounge juhatuse liige Magnus Lehesoo peab praegust olukorda keeruliseks, kuid alla ei ole veel andnud. “Siseruumide avamise kohta on küllaltki segased sõnumid, ei saa täpselt aru, mida tohib ja mida ei tohi teha,” kommenteeris Lehesoo.

"Paneme kliendi ja tantsijatari vahele eraldava klaasi, kui vajadus selleks peaks olema." Jevgeni Semerikov, džentelmenide klubi Kapriz juhatuse liige

Mehe sõnul on ta valmis kõiki korraldusi täitma, et pubi uksed taasavada. “Kui vaja, siis jagame külastajatele maske ja kindaid. Kindlasti pöörame ruumide desinfitseerimisele suurt tähelepanu, vaatame, et inimesed hoiaksid kahemeetrist vahemaad, teenindajate ette paigaldame klaasi ja vaatame, et ruumi täituvus ei oleks liiga kõrge,” rääkis ta.

Magnus Lehesoo hinnangul on neid, kes õhtul veidi auru välja sooviksid lasta, palju. “Muidugi tahetakse juba vana elu juurde naasta, kuid saame ju kõik aru, et see on praegustes tingimustes raskendatud,” ütles ta. Püssi nurka Lehesoo visanud ei ole ning on koroonakriisi ajal asunud teist ettevõtet püsti panema. “Praegu on natuke vara rääkida, aga kui kõik hästi läheb, saame mai lõpus avada toitlustusasutuse Niine tänaval,” vihjas ta.

Rakveres asuva džentelmenide klubi Kapriz juhatuse liige Jevgeni Semerikov lubas samuti teha kõik endast oleneva, et klubi võimalikult kiiresti avada. “Käitume kindlasti terviseameti juhiste järgi, ka privaattantsude puhul oleme valmis rakendama 2+2-nõuet. Paneme kliendi ja tantsijatari vahele eraldava klaasi, kui vajadus selleks peaks olema,” kommenteeris ta.