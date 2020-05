Statistikaamet asetas Lääne-Viru sissetulekud veidi paremasse valgusesse

Lääne-Virumaal said mullu kõige suuremat brutotulu – 1286,59 eurot – Haljala valla elanikud. Eesti 79 omavalitsuse seas annab see 22. koha. Edetabeli esimese poole sisse mahuvad veel vaid Kadrina vald (1226,78 eurot ja 28. koht) ja Rakvere linn (1181,48 eurot ja 38. koht).

Viru-Nigula vald jääb 1169,71 euroga 46. kohale, Rakvere vald on 1167,28 euroga 47. kohal. 62. ja 63. kohal on Tapa ja Vinni vastavalt 1116,35 ja 1116,16 euroga. Lääne-Virumaa kõige väiksemat brutotulu teenisid eelmisel aastal Väike-Maarja valla palgasaajad – 1097,40 eurot annab omavalitsuste seas 69. koha.

Põhjus on selles, et keskmise palga arvutamisel taandatakse palganumber täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Nii on päris paljudes maakondades, sealhulgas Harjumaal, keskmine brutopalk oluliselt kõrgem kui keskmine brutotulu, sest ametis on palju osaajaga töötajaid.