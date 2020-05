Ajateenijad annetasid taararaha lastefondile

"Esialgu mõtlesime, et oleks hea endale midagi lubada. Et lähme suure pauguga, aga pauk pandeemia näol tuli üle maailma ja me otsustasime oma plaani ümber teha – praegu ei ole õige aeg raha arutult kulutada. Anname hoopiski nendele, kellel seda rohkem vaja on," selgitas heateo tagamaid staabi- ja sidekompanii esindusmees kapral Karl Lembit Laane.