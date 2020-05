Kauaaegne Rakvere Gümnaasiumi direktor Aivar Part läheb pensionile

Staažika koolijuhi sõnul hakkab üks etapp Rakvere hariduselus läbi saama ja ees ootamas järgmine, kus linnas jäävad tööle eraldi põhikoolid ja uue koolina nn puhas gümnaasium riigigümnaasiumina. "Minu arvates on puhta gümnaasiumi loomine maakonnakeskusse olnud igati õige suund ja olen seda alati toetanud," märkis Part.

Riigigümnaasiumi tulek toob kaasa ümberkorraldused linna põhikoolivõrgu osas, mis puudutavad Pardi sõnul suures mahus Rakvere Gümnaasiumi, kes töötab praegu kahes koolimajas.

"Kui riigigümnaasiumi asi selgeks sai ja oli kindlalt teada, et linna gümnaasiume ootab ees ümberkorraldamine põhikoolideks, siis otsustasingi, et Rakvere Gümnaasiumi ümberkorraldamist põhikooliks mina vedada ei võta," selgitas Part oma otsuse tagamaid.

"Seda peaks tegema juba uus juht, kel on selleks rohkem energiat ja hakkamist ning keda ei seo meie kooliga nii tugev emotsionaalne side nagu minul 27 töötatud aastaga on tekkinud," lisas kauaaegne koolijuht.

Pikkadest kooliaastatest võtab Aivar Part kaasa tagasi paljukordses praktikas järele proovitud teadmise, et üksinda ei saavuta inimene töises elus midagi. Aivar Pardi sõnul on need olnud väga huvitavad ja meeldejäävad aastad, kuhu on mahtunud palju päikesepaistet aga ka rajuilma, hulganisti nooruslikku nalja ja naeru, aga ka sombust tusatujuaega. "Selline ongi koolielu oma mitmepalgelisuses," tõdes ta.

"Olen siiralt tänulik kõigile, kellega mul on olnud au ja õnn neil aastail koos toimetada selles Eesti ilusaimas koolimajas Rakveres, Vabaduse tänaval ja minu jaoks koduseks saanud koolimajas Tallinna tänaval," ütles Aivar Part.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul oli neil koolijuhiga siiras ja avatud vestlus ning ta mõistab ja austab Aivar Pardi otsust. "Teadsime, et Aivar Part soovib väljateenitud puhkusele suunduda, sest ta on sellest juba mõnda aega rääkinud, kuid ajateljel ei osanud ette näha, et see on juba nüüd," kõneles Varek.

Rakvere linnavalitsus on Aivar Pardile tänulik pikaaegse positiivse koostöö eest. "27 aastat koolijuhi ametit on väga auväärt staaž. Kuigi linna koolivõrk on muutumas, on jalajäljed, mis Aivar Pardist linna koolilukku jäävad, kuldsed ning uuele juhile mõistagi säravaks suuniseks," märkis linnapea.