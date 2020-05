Tiina Mälberg arvab, et keerulisel kriisiajal on teatril eriti tähtis hoida sidet oma publikuga.

Teatri juures hindab Mälberg samuti just vahetut kontakti publikuga, energiavahetust, mis puudutaks. "Näitlejatena toimime tihti nii, et publikuga füüsiliselt samas ruumis, vahel isegi päris lähedal olles jätame loo tõelisuse ja puudutuse huvides mulje, nagu oleksime üksi oma magamistoas, toimetaksime köögis või jalutaksime metsateel. Teatrikeeles on see "avalik üksiolek", nii näitlejat kui vaatajat kaitseb teineteise eest maagiline "neljas sein". Nii võib vaatajal tekkida arvamus, et näitleja tema kohalolu ei märka ning ta saab häbitult piiluda kellegi isiklikku ruumi, ja see omakorda võib aidata tal leida vastuseid oma päris küsimustele."