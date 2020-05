Rahel Vendland: lähtun enda mõtetest ja valitud suunast

Peagi keskhariduse omandamist tõendava tunnistuse saav Rahel Vendland edasise pärast end liigselt ei vaeva. Plaan on tema enda jaoks juba niivõrd selge, et enam kaugemale ette mõtlema ei pea. Ta elab päev korraga ja sõnab, et kui plaanid, mis on mõttes, lähevad läbi, on hästi. Kui aga ei peaks minema, pole ka sellest hullu.