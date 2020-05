Eelmisel nädalal alustati Moonakülas märgistustöödega, praeguseks on ettevalmistused lõppenud ja alanud on mulluse teeremondi järelremont.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop tõdes, et möödunud aastal tehti teetööde käigus palju praaki. “Meil on juba eelmisest aastast sõlmitud ehitajatega kokkulepe, et maikuus tuleb vaegtööde parandusi tegema hakata,” kommenteeris ta.